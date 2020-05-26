Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
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Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi Koyun sürüsünü Munzur Dağı yaylalarına çıkaran vatandaşlar kar ve tipiye yakalandı Erzincan'da 3300 rakımlı Munzur Dağı yaylalarına koyun sürülerini çıkaran vatandaşlar, mayıs ayının sonlarına doğru kar yağışına yakalandılar.

26.05.2020 07:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:03

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Koyun sürüsünü Munzur Dağı yaylalarına çıkaran vatandaşlar kar ve tipiye yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3300 rakımlı Munzur Dağı yaylalarına koyun sürülerini çıkaran vatandaşlar, mayıs ayının sonlarına doğru kar yağışına yakalandılar.

Hayvancılıkla uğraşan köylüler koyun sürüsüyle şiddetli kar yağışı ve tipiye yakalandı. Sibirya'yı aratmayan görüntülerin yaşandığı Munzur'da hayvan yetiştiricileri zor anlar yaşadı.

Binlerce koyun kar yağışı ve tipi altında yol bulup ilerlemeye çalıştı. Munzur'da yansıyan görüntüler ise tipi ve fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'da bir açıklama yaparak, "Erzincan ekonomisine çok büyük katkı sağlayan, ülkemizde marka değeri olan tulum peyniri üreticilerine bu zor şartlar altında yaylalarda, soğukta, karda, kışta çocukları ile birlikte mücadele vererek üretimde bulunan Şavak Aşiretinin, devlet ve millet olarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geçmiş olsun." dedi.

Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi

Kaynak: İHA

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