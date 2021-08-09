Koyunlarını otlatırken ceset buldu
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Koyunlarını otlatırken ceset buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Koyunlarını otlatırken ceset buldu Bursa'da esrarengiz ölüm Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.

- Koyunlarını otlatırken ceset buldu

Bursa'da esrarengiz ölüm

BURSA - Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.

Olay Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan bir çoban, ağacın altında vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu. Cesedi tesadüfen bulan çoban Salih Taran, "Buraya 15 günde bir çıkıyorum. Bu sabah hayvanlarla birlikte aşağı doğru giderken, tesadüfen kanlar görünce irkildim. Sonra cesedi fark ettim" dedi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Koyunlarını otlatırken ceset buldu
Koyunlarını otlatırken ceset buldu
Koyunlarını otlatırken ceset buldu
Koyunlarını otlatırken ceset buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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