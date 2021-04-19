Koyunlarını konser vererek otlatıyor
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Koyunlarını konser vererek otlatıyor

Koyunlarını konser vererek otlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çoban koyunlarını müzik eşliğinde şarkı söyleyip konser vererek otlatıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çoban koyunlarını müzik eşliğinde şarkı söyleyip konser vererek otlatıyor. Adeta bir ses sanatçısı gibi araziye akü destekli ses düzeneği kuran 33 yaşındaki çoban, dağlarda verdiği konserle çevresindekileri de mutlu ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Toygar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki çoban Mahmut Ürkmez, kendisine ait ve gözü gibi baktığı 40'tan fazla koyunu için neredeyse her gün konser veriyor. Koyunlarını dağda otlatırken kurduğu ses düzeneği ile adeta bir şarkıcı edasıyla onlara konser veren Ürkmez, zaman zaman kendisini seyretmeye gelen komşuları için de söylüyor. Sanatçı Murat Kekilli'nin de çok sıkı hayranı olan bekar olduğu öğrenilen Mahmut Ürkmez, sık sık görüştüğü sanatçıdan özel olarak izin aldığı eserleri de koyunları ve komşuları için karaoke sistemi ile seslendiriyor.

Koyunlarını çok sevdiğini ifade eden Ürkmez "Hem otlatıyorum hem şarkı söyleyip onlarla mutlu oluyorum. Özellikle müziğin hayvanlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Hayvanlarla aradaki o bağı kurabilirsek kesinlikle çok güzel şeyler olacak, onlara sevgi gösterin onlar bunu hissediyor. Hayvanlar her şey, onlara sahip çıkalım onlar aslında bizim hayatımızın bir parçası. Biz nasıl hayatta yaşıyorsak onlarda o kadar önemli. Murat Kekilli'siz ve koyunlarımsız bir dünya düşünemiyorum. Onlar benim hayata bağlanma sebebim" şeklinde konuştu.

İnce ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Ürkmez, "Doğayı ve hayatı seviyorum. En büyük aşkım ise gözüm gibi baktığım koyunlarım. 33 yaşındayım ama bugüne kadar da kafama uyan bir kız bulamadığım için evlenmedim. Yani koyunlarım ve Murat Kekilli müzikleri benim için vazgeçilmezlerim. Murat Kekilli'nin bütün müziklerini söylerim. Benim ses sistemim var, onları çıkarıyorum bu dağlara. Akü bağlıyorum. Akü ile ses sistemimi bağlayıp koyunlarımla beraber şarkı söylüyorum. Hem otlatıyorum, hem şarkı söyleyip onlarla mutlu oluyorum. Yani sevdiğim işi yapıyorum. Ben hayvanlarımı çok seviyorum. Onları müzik dinletiyorum. Özellikle müziğin hayvanlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. ve onlar inanınki anlıyorlar. Hayvanlarla aradaki o bağı kurabilirseniz kesinlikle çok güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum. O sevgiyi vermek lazım. Verince alınıyor bu da bir gerçek. Hayvanlar her şey. Onlara sahip çıkalım. Onlar aslında bizim hayatımızın bir parçası" dedi. - AYDIN

Koyunlarını konser vererek otlatıyor
Koyunlarını konser vererek otlatıyor
Koyunlarını konser vererek otlatıyor
Koyunlarını konser vererek otlatıyor
Koyunlarını konser vererek otlatıyor
Koyunlarını konser vererek otlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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