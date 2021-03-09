"Koyunlarını evimin önünde otlatma" kavgasında eşini öldürdü
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"Koyunlarını evimin önünde otlatma" kavgasında eşini öldürdü

09.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:08

Adana'da komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, genç kadın kocasının kullandığı pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da komşusunun küçükbaş hayvanlarının evinin önünde otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada, genç kadın kocasının kullandığı pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 4 Mart'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes K.'nin (47) koyunlarını, komşusu Veli Ş.'nin (39) evinin önünde otlatması nedeniyle ikili arasında husumet oluştu. Olay günü de Menderes K.'nin koyunları yine komşusunun evinin önünde otlatınca bunu gören Hatice Ş. (28) durumu kocasına söyledi.

Eşinin, "Bu hayvanlar yine bizim evin önünde otluyor" uyarısı üzerine Veli Ş., evdeki ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp Menderes K.'nin evinin önüne gelerek, "Çık dışarıya" diyerek koyunların sahibi Menderes K.'yi dışarıya çağırdı. Bu esnada evde arkadaşı Ergün B. (36) ile birlikte oturan Menderes K., dışarıya çıkmak isterken, Ergün B. arkadaşına, "Sen burada kal, dışarı çıkarsan olaylar büyür. Ben onunla konuşur sakinleştiririm" dedi.

Ergün B., dışarı çıkıp Veli Ş.'nin yanına gelerek "Yapma arkadaşım koyun otlatma yüzünden katil olacaksın" dedi. Ancak, Veli Ş. Menderes K.'yi çağırıp elindeki pompalı tüfekle ateş etmek isterken Ergün B., elindeki silahı almak istedi. Bu sırada silah ateş aldı ve Hatice Ş.'nin karnına isabet etti. Kanlar içinde yerde kalan kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ergün B. da ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

Olaydan 3 gün sonra hayatını kaybeden Hatice Ş. Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Veli Ş. ve Ergün B. de gözaltına alındı. Ergün B., emniyetteki ifadesinde, "Tüfeği almak isterken, bir anda ateş aldı" savunmasını yaparken, Veli Ş. de, "Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

'Koyunlarını evimin önünde otlatma' kavgasında eşini öldürdü
'Koyunlarını evimin önünde otlatma' kavgasında eşini öldürdü
'Koyunlarını evimin önünde otlatma' kavgasında eşini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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