Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazara kendini vuran çoban helikopterle hastaneye...
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Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazara kendini vuran çoban helikopterle hastaneye...

Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazara kendini vuran çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı Samsun'da yaylada koyunlarına saldıran kurtlara ateş ederken yanlışlıkla kendini vuran çoban, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

20.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:21

Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazara kendini vuran çoban helikopterle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da yaylada koyunlarına saldıran kurtlara ateş ederken yanlışlıkla kendini vuran çoban, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde ikamet eden çoban Yılmaz Denk (56), 500 koyununu otlatmak üzere Akdağ Yaylası'na gitti. Burada koyunlarını otlamaları için salan Yılmaz Denk, sis arasında biranda kurtların koyunlarına saldırdığını görünce tabancasını çıkartıp onları kaçırmak için ateş açtı. Tabancayla kendini sol bacağından kazara yaralayan Yılmaz Denk, cep telefonu ile oğlunu arayarak yardım istedi. Traktörle yaylaya ulaşan yakınları Yılmaz Denk'i alarak Ladik ilçesinin Küpecik Mahallesine götürdü.

Samsun'dan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter havalanarak Küpecik Mahallesi'nde evlerin arasında boş bir alana indi. Burada traktörden ambulans helikoptere alınan yaralı, hava ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz Denk, "05.30'da koyunları saldım. İki dağın arasında sis vardı. Koyunlar geçerken canavar(kurt) daldı. Köpekler de koştular. Ben de kurtlar kaçsın, koyunlara zarar vermesin diye tabancayla ateş açtım. İkinci mermiyi atmadım, köpeklerin sesi sustu. Şarjörü çıkarmadım, yanlışlıkla mermiyi tekrar hazneye verdim. Tabancanın çakmağını da düşüreyim diye çaktım, o anda kazara vuruldum. 'Ben vuruldum' diye çocuğumu aradım. Traktörle gelip beni aldılar" dedi.

Koyunlarına saldıran kurtlara ateş edince kazara kendini vuran çoban helikopterle hastaneye...

Kaynak: İHA

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