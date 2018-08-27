Koyunların tuz ve su keyfi

ERZİNCAN - Erzincan'da geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Şavak Aşireti mensupları, yıllardır süregelen koyun tuzlama geleneğini sürdürüyor.

Küçükbaş hayvan üreticileri en az haftada bir defa taşların üzerine tuz dökerek koyun sürülerinin tuz ihtiyacını gideriyorlar. Böylece Erzincan tulum peynirinin daha da lezzetlenmesini sağlıyorlar.

Küçükbaş hayvan üreticisi Halil Küçükkaya açıklamasında, koyunlarına tuz vererek hem verimi arttırdıklarını hem de meşhur Erzincan Tulum Peynirinin lezzetine lezzet kattıklarını söyledi.

Küçükkaya açıklamasında; "Bizler haftada bir defa koyunlarımıza tuz veriyoruz. Tuz vermesek hayvanlarımızın iştahları kesiliyor ve yeteri kadar beslenemiyorlar ve bu durum sütün azalmasına neden oluyor. Ayrıca tuz verdiğimiz zaman bu durum tulum peynirimizin tadına da yansıyor. Hayvanların haftada en az bir defa tuzlamak Erzincan tulum peynirinin lezzetine lezzet katıyor. Atalarımızdan gelen bu geleneği bu mesleği icra ettiğimiz sürece devam ettireceğiz" dedi.

Tuzlarını yiyen koyun sürüleri daha sonra ise su kaynaklarına akın ediyor. Tuzun etkisi ile susayan koyunlar doğal kaynaklardan su ihtiyaçlarını gideriyor ve iştahla otlamaya başlıyorlar.