Koyunların otladığı atıl köy okulunu restore edecekler

Adana'da yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette olan, içerisinde koyunların otladığı köy okulunu restore etmek için hayırseverler çalışmalara başladı.

Adana'da yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette olan, içerisinde koyunların otladığı köy okulunu restore etmek için hayırseverler çalışmalara başladı. Muhtarın da desteğiyle yardım kampanyası başlatılan okul için yaklaşık 350 bin liraya ihtiyaç duyuluyor.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmez Hüyüğü İlkokulu, 60 sene önce yapıldı. 30 sene boyunca hizmet veren okul, yaklaşık 30 sene önce ise kapandı. Köydeki çocuklar da taşımalı eğitimle 10 kilometre uzaklıktaki Doğankent İlkokuluna gitmeye başladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, yardım dağıtmak için köye gittiği sırada Muhtar Celal Güngördü ile tanıştı. Güngördü ile görüşen Okur, okulun restorasyonu için çalışmalara başladı. Yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlatan Okur, 3-4 ayda 33 bin lira topladı. Okul ve yanındaki lojmanın restorasyonu için yaklaşık 350 bin liraya ihtiyaç duyuluyor.

"Kampanya başarılı şekilde devam ediyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Pekmezli Mahalle Muhtarı Celal Güngördü, "Burası bölgenin en eski okullarından birisi. 1960'lı yılların başında yapıldı, 1990'lı yılların başında da eğitime ara verildi. Yaklaşık 30 seneyi aşkındır atıl vaziyette. Biz de göreve geldiğimizde buraya ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ogün Sever Okur ile tanıştık. İstişareler sonucu bir yardım kampanyası başlatıldı. Olacak gibi gözüküyor. Şu anda kampanya başarılı şekilde devam ediyor. Çocuklar çok sevinçli. Buranın yapılmasını istiyorlar. Yıllardır çocuklar burada sosyal aktivitelerden uzaklar" diye konuştu.

"Yakın çevrede çok çocuk var"

Ogün Sever Okur ise kampanyanın şu anda yurt dışında devam ettiğini, en yakın zamanda Türkiye'de de kampanyanın başlayacağını aktararak, şunları söyledi:

"Bu köyün bu okula ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yakın çevrede çok fazla çocuk var. Muhtarımız da destek oldu. En kısa zamanda inşallah buranın inşaatını görünce rahatlayacağım. Şimdilik yurt dışı kaynaklı kampanya başlattım ama izinleri alınca yurt içinde de kampanya başlatacağım. İnşallah en kısa zamanda gerekli miktarı toplayıp buranın inşaatına başlayacağız."

Doğankent İlkokuluna giden Yunus Emre Göktaş ise okulun biran önce yapılmasını istediğini söyleyerek, "Buradan çok iyi kişilerin mezun olacağına inanıyorum. Yapılması iyi olur. Köyümüzde bir okul olsun isterim. Burada okulun olması daha iyi olur. Merakla bekliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı