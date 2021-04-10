SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
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SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen koyun ve kuzuların buluşma anı drone ile havadan görüntülendi.

SİVAS'ta Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen koyun ve kuzuların buluşma anı drone ile havadan görüntülendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin tarım ve hayvancılığında önemli yer tutan Ulaş ilçesindeki TİGEM'i ziyaret etti. Küçükbaş yetiştiriciliğinde önemli potansiyele sahip bulunan ve şu anda yaklaşık 20 bin koyun ve kuzunun bulunduğu tesisteki çalışmaları yakından izleyen Vali Ayhan, koyunların kuzularla buluşması programına katıldı. 500 koyun ve 650 kuzu bulunan bölümün kapılarının açılmasıyla koyun ve kuzuların buluşması gerçekleşti. Koyunların, kuzuları bulmak için gösterdiği çaba hayranlıkla izlendi. Havadan drone ile de görüntülenen bu anlar ilgi çekti.

SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
SİVAS KOYUNLARIN KUZULARLA BULUŞMASI RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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