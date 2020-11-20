Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar
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Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

20.11.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:51

Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu...

Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 3 çoban hayvanlarını otlatırken kar yağışına yakalandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Bağlıçay köyü de mevsimin ilk kar yağışından nasibini aldı. Köyün yüksek kesimlerinde koyunlarını otlatan Levent Çakar, Özgür Yıldırım ve Hüsnü Takçı çobanlar ise kar yağışıyla şaşkınlık yaşadı. Bir süre koyunları otlatan çobanların o anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar
Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar
Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar
Koyunları otlatırken kar yağışına yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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