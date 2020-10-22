Koyunları kurt saldırısında telef olan aile yeni koyunları ile mutlu

Mehmet Emin Gürbüz anons Nigar Sarıot ile röportaj Kadir Sarıot ile röportaj Otlağa salınan koyunlar Otlak genel ve detaylar BOLU - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürüsüne kurt saldıran çiftçi aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 21 koyun ile bir...