Koyunları çalınan vatandaşın yüzünü jandarma ekipleri güldürdü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yeşilhüyük köyünde koyunları çalınan vatandaşın yüzünü jandarma ekipleri güldürdü.

Merkez karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının failinin Yeşilhüyük köyünde oturan İ.A (39) olduğu tespit edildi.

Köyde bulunan üç ayrı bölgedeki 11 kamera görüntüleri izlendi. Kamera kayıtları incelemelerinde şüpheli İ.A'nın Denizli'de olduğu tespit edildi.

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile JASAT tarafından gözaltına alınan İ.A'nın ifadesi doğrultusunda, satılan 4 hayvan teslim alınarak müşteki N.Ç'ye teslim edildi.

Şüpheli İ.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay