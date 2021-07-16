Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
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Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor

Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Talas İlçe Belediyesi, kurbanlık pazarındaki tüm koyunları ücretsiz yıkayıp dezenfekte ediyor.

KAYSERİ'nin Talas İlçe Belediyesi, kurbanlık pazarındaki tüm koyunları ücretsiz yıkayıp dezenfekte ediyor.

Talas Belediyesi'nce Reşadiye kurban pazarında kurulan mobil koyun standında kurbanlık koyunlar ücretsiz yıkanıp hem daha temiz hale getiriliyor hem de zararlı haşerattan arındırılıyor. Uygulama kapsamında ilk gün 300'ün üzerinde koyun ücretsiz şekilde yıkanarak sahiplerine teslim edildi. Koyunlarını yıkatan besiciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Kurban pazarında ilk kez böyle bir hizmetle karşılaştıklarını belirten üreticiler, her şeyden oldukça memnun olduklarını söyledi.


Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor
Koyunlar yıkanıp, dezenfekte ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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