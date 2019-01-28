Koyunlar ve Kuzular Böyle Buluştu

Elazığ'da 200 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Elazığ'da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde koyun besleyen Şavak aşiretinden İsmail Özer, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor.

200 koyun ve 200 kuzusu olduğunu belirten İsmail Özer, "Sabah 7-8 gibi hayvanlarımızı yemliyoruz. Ondan sonra hayvanları emzirme başlıyor. Emzirmeden sonra koyunla kuzuyu birbirinden ayırıyoruz. Koyun yazıya otlanmaya gidiyor. 3-4 civarı kuzusu henüz olmayanı bir tarafa ayırıyoruz. Koyunlar yemlenir, yemlendikten sonra tekrar emzirilir. İçerisinde dolaşarak büyük kuzular aç kaldığı için küçük kuzuların annelerinden takviye yapıyorlar. Bazıları kuzusunu emzirmiyor. Onları emziriyorlar. Gün akışı böyle devam ediyor" dedi.

"100 METRE İLERİDEN ANNESİNİ TANIYOR" Günde iki kez kuzuların emzirildiğini aktaran Özer, "Şuanda 200 koyun, 200 kuzu var. İlahi bir adalettir. 100 metre ilerde annesine sesleniyor. Sonra gelip annesinin sesinden ve kokusundan buluyor. Bir koyunun etrafına 100 kuzu toplansa kuzusunu bulmadan kesinlikle diğer yavruları kabullenmez, kuzusunu mutlaka bulacak" ifadelerini kullandı. Şafak aşiretinin bir hanesinde kuzular ile koyunların buluşmasına şahit olduklarını ifade eden Şafak-Der Başkanı Naim Doğan ise, "Elazığ civarında hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 250-300 bin mensubumuz var. Şuanda köylerimizde bugün gördüğümüz olay yaşanıyor. Hayvancılıkta kadınıyla, çocuğuyla 7'den 70'e herkes bu işin ucundan tutuyor. Zor ve meşakkatli bir işi icra ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamak, hayvancılığı geliştirmek, peyniri, sütünü, etini organik bir şekilde ulaştırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA