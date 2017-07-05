Koyunlar "Özel Banyo"Da Dezenfekte Edilecek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince hazırlanan proje kapsamında koyunlar, özel hazırlanan bir makineyle dezenfekte edilecek.



DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesi amacıyla "mobil koyun banyoluğu" üretildi.



Bu kapsamda koyunlar, hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgelere götürülecek makinede ilaçlı suyla dezenfekte edilecek.



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) düzenlenen tanıtım toplantısında, ilk etapta 15 makine üreterek çevre illere dağıtacaklarını söyledi.



Makinenin 15 dakikada 100 koyun yıkama kapasitesine sahip olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:



"Makine, gelen talep üzerine köylere ve yaylalara götürülecek. Hayvanların yılda 2 kez ilaçlı suyla yıkanarak hastalıklardan korunmasını amaçlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta önemli unsurlardan biri de dış parazit hastalıklarıyla mücadele etmektir. Bu ilaçlama yapılmadığı zaman özellikle kene ve değişik parazitler hayvanların derilerine yapışarak kanlarını emmekte, hayvanlarda verimin düşmesine neden olmaktadır. Bu anlamda yüzde 10 civarında bir ölüm riski ortaya çıkmaktadır. "



Demir, 450 bin lira maliyetli proje kapsamında üretilecek makinelerle hayvancılığa katkı sunmak istediklerini ifade etti.



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise yapılan çalışmanın bölge hayvancılığına katkı sunacağını dile getirdi.