Koyunlar "Özel Banyo"Da Dezenfekte Edilecek

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresince koyunların dezenfekte edilmesi amacıyla üretilen "mobil koyun banyolukları"nın dağıtımı gerçekleştirildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesi amacıyla "mobil koyun banyoluğu" tasarlandı.

Üretimi tamamlanan makineler, Van'daki Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda çiftçilere dağıtıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, yaptığı açıklamada, temel geçim kaynağı hayvancılık olan bölgelerde hayatı kolaylaştırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Küçükbaş hayvanların yılda iki kez ilaçlanan suda banyo yapılması gerektiğini ifade eden Demir, "Geleneksel olarak yapılan banyo işi çok meşakkatli. Bu durum, hem hayvanlar açısından büyük bir eziyet hem de çiftçilerimiz açısından yorucu bir iş. Bunu hem kolaylaştırmak hem de seri şekilde yapmak amacıyla patentinin DAP'a ait olmasıyla 'mobil koyun banyolukları'nın tasarımını gerçekleştirdik." dedi.

Demir, geçen yıl üretimine başlanan banyoluklar için yoğun talep aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl üretimini tamamladığımız 15 banyoluğu bölgemizdeki 15 ilin Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Birliklerine teslim ettik. Kullanımı oldukça kolay. Kullanıldığı yerde bir su kaynağının olması yeterli. Toplanan koyunlar, banyoluğa yönlendiriliyor ve koyunların U şeklindeki havuzun içerisinde yüzmeleri amaçlanıyor. Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıran bu projenin yaygınlaşmasını planlıyoruz. Bir makinenin maliyeti 30 bin lira tutarında."

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın da en ücra mahalleye dahi hizmet götürmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Tarım ve hayvancılığı destekleme noktasında tüm köylerin yolunu asfaltladıklarını anlatan Yalçın, "Tarım ve hayvancılıkla ilgili ne yapsak azdır. Bu memleket hayvancılık memleketi. Bizler de hayvancılığın gelişmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından koyunlar "mobil koyun banyolukları"nda dezenfekte edildi.