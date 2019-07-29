Koyunlar meraya ulaşmak için Kızılırmak'tan geçiyorlar

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyünde koyun sürüleri, meraya ulaşmak için yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Kızılırmak'tan geçerek meraya ulaşıyorlar.

Durulmuş köyünde hububat hasadının yapılmasıyla köy arazisindeki meralar açılmaya başladı.

Bazı sürü sahipleri daha verimli araziye uluşmak için yaklaşık 2 saat süren bir yürüyüşün ardından hayvanlarını Kızılırmak'a ulaştırıyor. Çobanlar yaklaşık 15 dakika, suya girmekten ürken koyunları ırmaktan geçirebilmek için büyük çaba harcıyor. Koyunlar Kızılırmak'tan karşıya geçtikten sonra meralarına yolcuğu sürdürüyor.

Çobanlardan Fikret Sonkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her gün bu uzun yolculuğu yapıyoruz. Köyden gelip Kızılırmak'ı geçip arazimize ulaşıyoruz. Köprümüz olmadığı için koyunlarımızı sürüp ırmaktan geçiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA