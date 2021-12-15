Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor - Haberler
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Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde koyunlar hala karla kaplı meralarda otlatılıyor.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde koyunlar hala karla kaplı meralarda otlatılıyor.

Güzel havaları fırsat bilen Tatvan'daki besiciler, koyunları yüksek kesimlerde otlatmaya devam ediyor. Koyunların otlamaya devam ettiği yerlerden biri de 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası. Zaman zaman sis bulutları içinde kaybolan yüksek kesimlerdeki yaylara salınan koyunlar, geç saatlere kar burada otlatılıyor. Karla kaplı dağlar, sis bulutları ve koyun sürelerinin bütünleşen görüntüsü ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. - BİTLİS

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

Koyunlar karla kaplı yaylalarda otlanmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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