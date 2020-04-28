Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor
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Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor

Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor Karabük'ün Eflani ilçesinde, derede koyun yıkama geleneği asırlardır devam ediyor.

Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor
28.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:23

Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde, derede koyun yıkama geleneği asırlardır devam ediyor.

İlçeye bağlı Çörekli köyünde çobanlar, koyunları parazitlere ve hastalıklara karşı yıkıyor. Atalarından kalma yöntemleri kullanan çobanlar, yaz aylarında yaylalarda olan hayvanları dereden geçiriyor. Çobanlar, bu yöntemle koyunlara asalak olan hastalıklardan korumaya çalışıyor.

Atalarından kalma yöntemle derede koyunları yıkayan çobanlar, bu sayede koyunların dış parazitler kene, bit ve pire gibi hastalıklardan da korunmasını sağlıyor.

Koyunlar hastalıklara karşı derede böyle yıkanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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