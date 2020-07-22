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Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki köyünde devlet desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında çilek üreten Halil Nakipoğlu, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor.

Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor
22.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:24

Giresun'un Tirebolu ilçesindeki köyünde devlet desteğiyle kurduğu topraksız tarım serasında çilek üreten Halil Nakipoğlu, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor.

Yurt içi ve dışında yıllarca turizm sektöründe çalışan Nakipoğlu, yaklaşık 5 yıl önce memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine dönerek tarımla uğraşmaya karar verdi.

Yılgın köyünde yaşayan Nakipoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında yüzde 70'lik hibe desteğiyle bu yıl arazisine topraksız çilek serası kurup, yerli fidelerin dikimini yaptı.

Nakipoğlu, AA muhabirine, Tirebolu'ya döndükten sonra bir süre fındık tarımıyla ilgilendiğini söyledi.

Köyünde tarımsal üretimle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Nakipoğlu, Tirebolu Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla topraksız çilek üretimine yönelik teşvikten haberdar olduğunu ve bu konuda karar kıldığını belirtti.

Nakipoğlu, başvurusu üzerine hibe desteği sağlandığını, çilek üretimi için 320 metrekarelik sera kurduğunu dile getirdi.

Yurt dışında topraksız tarımın gelişmekte olduğunu gördüğünü, kendisinin de bu alana ilgisi bulunduğunu belirten Nakipoğlu, serada 7 bin kök fide dikimi yaptıklarını ve fide başına 700 gram ürün almayı planladıklarını kaydetti.

Nakipoğlu, bu yılki üretim hedeflerinin 5 ton olduğunu söyleyerek, "Gelecek yıllarda bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Giresun ile Tirebolu'da tarımın sadece fındık ve çaya yönelik olduğunu anlatan Nakipoğlu, yöre çiftçisine fındığın yanı sıra ek gelir sağlayıcı ürünlere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Nakipoğlu, ürettiği çilekleri kilogramı 15 liradan şimdilik perakende olarak piyasaya sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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