Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı - Haberler
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Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

Düzce'de köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyündeki evine gitmek için aracı ile yola çıkan Z.K., yolun karla kaplı olması sebebiyle Kordon sırtı mevkiinde mahsur kaldı. Aracı ile kara saplanan ve ilçeye de dönemeyen Z.K., ekiplerden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Z.K.'nın bulunduğu bölgeye araç ile gidemeyen ekipler, yürüyerek yola devam etti. Z.K., mahsur kaldığı alandan ekipler tarafından kurtarılarak, araçların olduğu bölgeye getirildi. Z.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

Köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Akçakoca, Jandarma, Düzce, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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