Köyüne dönen zabıta Nusret hayvanları ve kitaplarıyla huzurlu
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Köyüne dönen zabıta Nusret hayvanları ve kitaplarıyla huzurlu

Köyüne dönen zabıta Nusret hayvanları ve kitaplarıyla huzurlu
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08

Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da geçirdikten sonra memleketi Kırklareli'nin Demirköy ilçesine dönerek hayvancılık yapmaya başlayan Nusret Akyüz, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.

Yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da geçirdikten sonra memleketi Kırklareli'nin Demirköy ilçesine dönerek hayvancılık yapmaya başlayan Nusret Akyüz, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor.

Demirköy'de ortaokul yıllarında Türkçe öğretmeni Fikret Ural'ın, "okuyun" çağrısı üzerine roman okumaya başlayan Akyüz'ün kitap sevgisi, 13 yaşında başladı.

Babasının iş hayatı dolayısıyla 1969 yılında ailesi ile İstanbul'a göç eden Akyüz, lise eğitiminin ardından zabıta memuru olarak göreve başladı.

Yaklaşık 30 yıl çalışıp emekli olan ve doğduğu topraklara 20 yıl önce dönen 69 yaşındaki Akyüz, boş zamanını değerlendirmek için 10 koyun alarak beslemeye başladı.

Şimdi bir sürüye sahip olan Akyüz, bir yandan hayvanlarına çobanlık yapıyor, bir yandan da yanından ayırmadığı kitaplarını okumayı sürdürüyor

İlçesinde "kitap kurdu" olarak tanınan Akyüz, bazen ağılda baktığı hayvanlarını bazen ormanlık alanda ve çayırlarda otlatıyor.

"Çan sesleri arasında kitap okumak hoş geliyor"

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını hiçbir zaman heba etmediğini, fırsat buldukça kitap okuduğunu söyledi.

Yanında sürekli bir kitabın bulunduğunu belirten Akyüz, "Yaklaşık 56 yıldır sürekli kitap okuyorum. 20 yıldır da hayvancılık yapıyorum. Okumaktan büyük bir zevk alıyorum. Her kitapta, ayrı bir pencereden dünyaya bakışım değişiyor. Bu da bana büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

Haftada ortalama bir kitap okuyabildiğini belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Hayvanların çan sesleri arasında kitap okumak bana daha hoş geliyor. Kitapların bana çok katkısı oldu. Kültürel zenginliğimi arttırıyor, çevremi genişletiyor. İnsanın aydınlanması açısından büyük yarar sağlıyor. Bu, toplum açısından da önemli. Okuduklarınızı topluma da aktarıyorsunuz. Gençlere tavsiyem, muhakkak çok sayıda kitap okusunlar. İşlerini disiplinle ve severek yapsınlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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