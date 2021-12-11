OSMANİYE (İHA) - Köyüne açtığı kursla köy sakinlerine tiyatroyu sevdirdi

Kursa katılan çocuklar her hafta köy odasını dolduran köy sakinleri için tiyatro oyunu sergiliyor

OSMANİYE - Osmaniye'de bir köyde, Mihrişah öğretmen köyüne halk eğitime bağlı tiyatro kursu açtı, hem çocuklara hem de ailelere tiyatroyu sevdirdi.

Kadirli ilçesine bağlı Çukurköprü köyünde Güzel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra akademik tiyatro eğitimi alan Mihrişan İplikçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak tiyatro kursu açtı. Çocuklardan oluşan tiyatro kursunda 12 öğrencisi bulunan Mihrişah öğretmen köylülerine de tiyatroyu sevdirmek için kurstaki çocuklarla birlikte her hafta oyun sergilemeye başladı. Köy odasında sergilenen oyun oyunlara köy sakinlerinden kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hem kurstaki çocukların öğrendiklerini ve yeteneklerini ortaya çıkardığını hem de köy sakinlerinin tiyatro sanatını çok sevdiğini belirten Mihrişah İplikçi " Köyümüzde son 1 yılda zaman zaman tiyatro kursları açtım. Şuanda ki kursumuz 1,5 aydır devam ediyor. Kursumuzda 12 çocuk bulunuyor. Gerçekten hepsi çok yetenekli. Her hafta Perşembe günleri köy odasında oyun sergiliyoruz. Hem çocuklar bu duruma çok seviniyor, hem izleyici karşısında yeteneklerini ve öğrendiklerini sergiliyor hem de köy sakinlerimiz gelip tiyatro izliyorlar"dedi.