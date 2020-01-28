28.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:30

Köyünde kullanılmayan depoyu kütüphaneye çevirdi

Burdur'da yaşayan Emin Akay (76), köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla 1300 kitaplık kütüphaneye çevirdi.

Karamanlı ilçesi Kağılcık Köyü'nde oturan ilkokul mezunu Emin Akay, köy meydanında bulunan, vefat eden ağabeyi Hacı Mahmut Akay'a ait 50 metrekarelik depoyu, kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirdi. 11 yıl önce kurduğu kütüphaneye kendisine ait 200 kitabı koyan Emin Akay, ağabeyinin şehir dışında oturan çocukları ve bağışçıların desteğiyle 1300 kitap topladı.

Kütüphaneye, 'Hacı Mahmut Akay Atatürk Kütüphanesi' adını veren Emin Akay, yaptığı çalışmayla hem köydeki çocuklara kütüphane imkanı sundu hem de gençlere örnek oldu. Kağılcık Köyü'nün gelenek, görenekleri, örf ve adetlerini de kitap haline getirmek için harekete geçen Emin Akay, köyünün akraba ilişkileri ile nişan ve düğün hazırlıkları gibi olayları konu aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emin Akay'ı ziyaret ederek, kütüphanesine kitap ve raf desteğinde bulundu. Gençlere örnek bir davranış olduğuna dikkati çeken Başkan Ercengiz, "Gençlere örnek bir hareket, muhtarımız ve buradaki yöneticilerimiz de bu işin yaşaması için gayret ediyor. Bize de görev, vazife düşerse her zaman buradayız. Ne kadar çok duyurulursa öncü oluruz bu işe, başka köylerimize de örnek olur" dedi.

Kütüphaneyi kendi gayretleriyle bu hale getirebildiğini söyleyen Emin Akay, "Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Kütüphaneye bağışladığınız kitaplardan dolayı da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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