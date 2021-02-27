Köyünde istiridye mantarı tesisi kurup 30 yıllık gurbet hayatına son verdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Yusuf Battal, 30 yıl gurbette çalıştıktan sonra doğup büyüdüğü köyünde istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayarak hem kendi işinin patronu oldu hem de köy özlemine son verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Yusuf Battal, 30 yıl gurbette çalıştıktan sonra doğup büyüdüğü köyünde istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayarak hem kendi işinin patronu oldu hem de köy özlemine son verdi.

Ulaş'a bağlı Akkaya köyünden 16 yaşındayken ayrılarak İstanbul'a giden Battal, 30 yıl boyunca burada çeşitli işlerde çalıştı.

Başkalarının işinde çalışmaktan sıkılan Battal, doğup büyüdüğü yere özlemi de giderek artınca ata topraklarında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi ve 2017'de köyüne döndü.

Köydeki arazisinin 150 metrekaresine 70 bin lira harcayarak bu iş için tesis kuran Battal, 2018 yılından itibaren istiridye mantarı yetiştirmeye başladı, kısa sürede işini geliştirerek yılda ortalama 14 ton mantar üretti.

Evli ve iki çocuk babası Battal, AA muhabirine, "Bu mantar türünü çok araştırdım ve ilk 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından protein değeri çok yüksek olduğu için üretilmeye başlandığını öğrendim. Türkiye'de de bu işi yapan 1300 kişi var. Sivas'ta da bu işi yapan olmadığını öğrenince köyümde tesisimi kurdum ve 2018 yılında üretmeye başladım. Güzel ve karlı bir iş. Allah'a şükürler olsun bizi geçindiriyor." diye konuştu.

Battal, kurduğu tesisten eşi ve çocuklarının da desteğiyle kısa sürede istediği verimi aldığını belirterek, talepleri karşılamakta zorlandığını vurguladı.

İstiridye mantarının hasadını 3 ayda bir yaptığını dile getiren Battal, "Mantarımızın yetişmesi 3 ayı buluyor. Daha sonra kompostunu değiştirerek üretime devam ediyoruz. Yani yılda 4 kez ürün alabiliyoruz. Buranın kapasitesi 14 ton civarında. Yani 3 ay içinde yaklaşık 4,5 ton ürün alıyorum. Pazar alanı da çok geniş, yoğun talep var. Şu an ağırlıklı olarak Sivas, Malatya ve Kayseri olmak üzere çevre illere pazarlıyorum." ifadelerini kullandı.

Battal, istiridye mantarının lezzeti ve besin değeriyle kuzu etini aratmadığına dikkati çekerek, talepleri karşılamak için tesisini genişletmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde