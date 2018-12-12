Koyunbaba'nın Hayatı Çizgi Film Oldu

Türbesi Çorum'da bulunan Horasan erenlerinden Koyunbaba'nın fikir ve düşünceleri, Osmancık Belediyesi tarafından hazırlanan çizgi film ile gelecek nesillere aktarılacak.

Hz. Muhammed'in (sav) soyundan geldiği belirtilen ve asıl adı Seyid Ali olan Koyunbaba'nın hayatı hakkında Osmancık Belediyesi tarafından hazırlatılan çizgi film, Milli Eğitim Bakanlığının "Değerler Eğitimi" kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencilerine izletildi.

Belediye Başkanı Hamza Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15. yüzyılda yaşayan Koyunbaba'nın Anadolu kültürünün oluşmasında büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Koyunbaba'nın fikirlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çizgi film hazırlandığını belirten Karataş, "Çocuklarımıza ve yeni yetişen gençlerimize hitap edebilmek amacıyla bir çizgi film düşüncesi meydana geldi. Bu düşünceyle biz de uzun çalışmalar sonucunda Koyunbaba'nın cömertliğini, merhametini, sabrını, ilmini, zamanında kültürümüzün oluşmasına katkı veren fikirlerini ve Koyunbaba'nın hayatını konu alan bir çizgi film yapıldı." dedi.

Çizgi filmin internette yayınlanmadan önce ilk olarak ilçedeki çocuklara izletildiğini kaydeden Karataş, "Çizgi filmi ilk olarak Osmancık Kültür Merkezi'nde çocuklarımıza seyrettirme mutluluğunu yaşadık. Çocuklar çok güzel buldular, çok beğendiler. O beğeni üzerine biz de emeklerimizin boşa gitmediğini görmüş olduk. İnşallah bundan böyle Koyunbaba ile ilgili fikirler; Koyunbaba kimdir, kimliği nedir, kültürü nedir, nasıl birisidir, Koyunbaba'nın fikirlerini, şehrimize vermiş olduğu kültürel değerleri ve kültürel mirasımızı öğrenen çocuklar gelecekte kültürümüze de sahip çıkmış olacaklardır." ifadelerini kullandı.