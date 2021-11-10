KOYUNBABA BARAJI SULAMASI İLE TOPLAMDA 102.910 DEKAR 2021 YILINDA İSE 20 BİN DEKAR ALAN SULAMAYA AÇILACAK

ÇANKIRI (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı ve Ankara İllerine yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza sulama suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çankırı ve Ankara İlleri ve İlçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Koyunbaba Barajı Sulaması İnşaatında 20 bin dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açılacak. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 102 bin 910 dekar tarım alan daha sulamaya açılacak. Projenin %33'lik kısmı tamamlanmış olup; 307 kilometrelik sulama hattında 70 kilometre ana boru hattı ve 237 kilometre yedek ve tersiyer boru hattı bulunmakta olup, 29 kilometre ana boru hattında CTP boru ve yedek ve tersiyer sulama hatlarında da 41 km'lik HDPE boru döşenmiştir. Ayrıca 20 kilometrelik iletim hattının 7, 5 kilometrelik kısmında HDPE boru döşenmiştir. Ana ve yedek sulama hatlarında sanat yapılarının betonarme imalatları, işletme bakım yolu imalatları ve toplulaştırma çalışmaları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 80 Milyon Türk Lirası katkı sağlanacaktır.

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