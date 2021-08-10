KOYUN YÜKLÜ KAMYONETİN LASTİĞİ PATLAYARAK TAKLA ATTI: 20 KOYUN ÖLDÜ

Tuzluca karayolunda, koyun yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu sürücü, direksiyon hakimetini kaybederek kaza yaptı.

Tuzluca karayolunda, koyun yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu sürücü, direksiyon hakimetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan kamyonet sürücüsü Furkan Havaz yaralanırken, 20 koyun öldü.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonetin lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kamyonet refüjlere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonette bulunan 20 koyun ise yola saçılarak öldü. Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi şoför Furkan Havaz ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerine polis ile birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışması sonucu tutulan tutanaklardan sonra ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı