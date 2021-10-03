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Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı Kamyonda bulunan onlarca koyun telef oldu Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu ölürken anne ağır yaralandı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (İHA) - - Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Kamyonda bulunan onlarca koyun telef oldu

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde koyun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu ölürken anne ağır yaralandı.

Hurdaya dönen kamyondan etrafa saçılan onlarca koyun telef olurken, kazadan kurtulan koyunlar korku içerisinde ormanlık alanda kayboldu.

Feci kaza Kaza Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesinden saat 18: 30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş'tan istikametinden Manavgat-Akseki Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Yıldırım'ın kullandığı 07 NOD 29 plakalı FIAT 50 NC kamyon, Güneycik Mahallesi Gındıra mevkiinde Manavgat-Akseki Karayoluna 2 kilometre mesafede kontrolden çıkıp önce bariyerlere ardından da beton istinat duvarına çarptıktan sonra takla attı.

Kamyonun tamamen hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Mehmet Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Hatice Yıldırım ile 7 yaşındaki oğlu Murat Doğan Yıldırım 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere getirildi. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Doğan yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada kamyonun kasasında bulunan ve kaza sırasında etrafa saçılan onlarca koyun telef olurken, kazadan kurtulan koyunlar ise korku içerisinde ormanlık alanda kayboldu.

Beraber koyun yükleyip yola çıktık

Mehmet Yıldırımla beraber koyun yükleyip birlikte iki ayrı araçla yola çıkan Kemal Özkan "Gündoğmuş Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylasındaki koyunlarımı 2 kamyona yükleyerek birlikte yola çıktık. Gündoğmuş'a kadar beraber geldik. Gündoğmuş'ta ben önce gidip koyun yatağını hazırlamak için hızlandım. Manavgat Taşkesiği Mahallesindeki yatağa varıp koyunları indirmeme rağmen Mehmet gelmedi. Biraz sonra telefon geldi ve kaza yaptığını öğrendim" dedi.

Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı

Koyun yüklü kamyon devrildi, baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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