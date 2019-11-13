Koyun yetiştiricisi şiir kitabı yazdı

13.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:14

Oltulu Şair Mesut Altunkaynak "Sitem" isimli şiir kitabının baskısını tamamladı.



Altunkaynak'ın şiirlerinde genelde Vatan aşkı, Beşeri Aşk, İlahi Aşk, İnsani değerler ve çeşitli konuları şiire döktüğü "Sitem" her okuyucunun kendine ait bir iz, kendini anlatan bir şiir bulacağı sade ve akıcı bir dille yazılmış 115 şiirin bulunduğu bir şiir kitabı.



Mesut Altunkaynak 1984 yılında Erzurum'un Oltu İlçesi Derebaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu aynı köyde okudu Ortaokulu İmam Hatip Orta Okulunda, Liseyi Oltu Anadolu lisesinde okudu. Evli üç çocuk babası Şair Altunkaynak küçük baş hayvancılık ile uğraşıyor.



Şair önsözünde şöyle sesleniyor;



"Bir Sitem benimkisi kimsenin bilmediği



Bir Sitem kimselere dokunup değmediği



Bir Sitem hiçbir zaman yerini bulmadığı



Gönülden kopup gelen küçük bir sitem" - ERZURUM

Kaynak: İHA