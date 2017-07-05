Koyun ve Keçilerini Derede Serinletiyorlar

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayvancılık yapan vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle koyun ve keçilerini günde iki kez derede serinletiyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, hayvanları da olumsuz etkiliyor.



Çınar'ın Bayırkonak köyünde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, koyun ve keçilerini, aşırı sıcaklardan korumak amacıyla günde iki kez 3 kilometre uzaktaki dereye götürüyor. Hayvanlar, sürüler halinde suya sokularak serinletiliyor.



Vatandaşlardan Şehmus Seyan (46), AA muhabirine, köyde 36 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.



Hayvancılığın her mevsimde zorlukları bulunduğunu anlatan Seyan, aniden bastıran sıcakların özellikle hayvanları olumsuz etkilediğini belirtti.



Kavurucu sıcaklar nedeniyle çok zorlandıklarını ifade eden Seyan, "Biz bile sıcaktan korumak için belirli saatlerde dışarı çıkamıyoruz. Ama hayvanlarımızı dışarıda otlatmak zorunda kalıyoruz. Yeni doğum yapan hayvanlarımızın yavruları aşırı sıcaktan telef oluyor. Hayvanlarımızı gündüz derede serinletmezsek telef olurlar." diye konuştu.



Hayvan yetiştiricisi Salih Seyan (65) da sıcak havanın taşlık alanda ve merada daha fazla hissedildiğini kaydetti.



Hayvanların aşırı sıcaklara dayanamadığını ifade eden Seyan, "Kuzular telef oluyor. Gücümüz yettiğince hayvanlarımızı derede serinletiyoruz." dedi.



Hasan Seyan (57) ise "Bu sıcaklıklara dayanmak çok zor. Hayvanlarımızı merada taşlık alanda otlatıyoruz. Burada sıcaklıklar çok etkili derecede hissediliyor." şeklinde konuştu.



"Hayvanlar merada erken saatlerde otlatılmalı"



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, sıcak havanın hayvanları da olumsuz etkilediğini vurguladı.



Özellikle sıcaklığın 40 dereceyi aştığı dönemlerde hayvanların veriminde azalma yaşandığını anlatan Hüseyinoğlu, "Sıcak havanın verdiği stresten dolayı hayvanlarda gerek kilo alımında gerekse süt veriminde azalma oluyor." ifadesini kullandı.



Hüseyinoğlu, hayvanların merada erken saatlerde otlatılması gerektiğini bildirdi.