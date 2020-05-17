Koyun ve keçilere PPR ve Brucella aşısı yapılmaya başlandı
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Koyun ve keçilere PPR ve Brucella aşısı yapılmaya başlandı

Kırklareli'de küçükbaş hayvanları veba hastalığına karşı korumak amacıyla PPR ve Brucella REV 1 aşılaması Ahmetçe köyünde başlatıldı.

Koyun ve keçilere PPR ve Brucella aşısı yapılmaya başlandı
17.05.2020 04:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 04:44

Kırklareli'de küçükbaş hayvanları veba hastalığına karşı korumak amacıyla PPR ve Brucella REV 1 aşılaması Ahmetçe köyünde başlatıldı.

Kırklareli merkeze bağlı Ahmetçe köyünde, 2020 yılı Küçükbaş hayvanlarda Koyun Keçi Vebası (PPR) ve Brucella Rev 1 Aşılama çalışmaları başlatıldı. Aşılama programına İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, İl Müdür Yardımcısı Fatih Tınmaz ve Hayvan Sağlığı Şube Müdür V. Onur Karadağ ve görevliler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan açıklamada, "Kırklareli ili Koyun Keçi Vebası PPR aşılaması programı kapsamında, PPR aşısı il genelinde her yıl küçükbaş hayvanlara uygulanmaktadır. İl dışına sevk edilecek küçükbaş hayvanlarda Veteriner Sağlık Raporu alırken PPR aşısının yapılmış olması şartı aranmaktadır. Brucella aşılaması ise, koyunlarda yavru atmaya sebep olan, son derece bulaşıcı ve insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan bir hastalıktır. Brucella aşılama programında ise dişi kuzular ve damızlık erkek kuzular aşılanmaktadır. Aşılama çalışmaları ile beraber kuzularda küpelenerek kayıt altına alınmaktadır" şeklinde bilgi verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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