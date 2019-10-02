Koyun sürüsüne saldıran kurtlar 8 hayvanı telef etti

02.10.2019 17:20

Amasya'nın Taşova ilçesinde, sürüye saldıran kurtlar, 8 koyunu telef etti.

Sepetli köyünde hayvancılık yapan İhsan Erarslan'ın, Elmapınarı mevkisindeki ormanlık alanda otlattığı koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Erarslan'ın, çoban köpeğiyle sürüyü korumaya çalışmasına karşın, kurtlar, 8 koyunu telef etti, 2 koyunu yaraladı.

İhsan Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce de kurtların saldırısı sonucu 2 koyununun telef olduğunu anımsatarak, "Kurtların saldırısını önleyemedik, bir anda saldırdılar. Biz bu koyunları ne emeklerle büyütüyoruz, zararım çok, emeklerim heba oldu." dedi.

Kaynak: AA