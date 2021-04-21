Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu Siirt'te, yoldaki koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, şarampole devrildi.