Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu
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Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu Siirt'te, yoldaki koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, şarampole devrildi.

Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

SİİRT - Siirt'te, yoldaki koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, şarampole devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. 53 DJ 708 plakalı araç sürücüsü Serhat K., seyir halindeyken yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için aniden direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Serhat K.,'nin olay yerinde hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılırken olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu
Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu
Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu
Koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı: Hayatından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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