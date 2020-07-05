Koyun sürüsü karayolu kapattı
Bayburt yaylalarında yaz aylarını geçiren koyun sürülerinin zaman zaman karayolunda ilerleyişi ilginç görüntü oluşturdu.
05.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:57
Bayburt yaylalarında yaz aylarını geçiren koyun sürülerinin zaman zaman karayolunda ilerleyişi ilginç görüntü oluşturdu.
Göçerler tarafından otlak alanların daha bol olduğu Karadeniz yaylalarına getirilen koyun sürüleri kilometrelerce yolu aşıyor. Bazen kamyon kasasında, bazen de karayollarını takip ederek koyun sürüleri yaylalara çıkarılıyor.
Bayburt - Kelkit arasında karayolunda ilerleyen koyun sürüsü objektiflere yansıdı. Yolu kısa süre kapatan sürü çobanlar tarafından yol dışı edilerek yaylalara doğru yolculuğa devam etti. Trafikte ilerleyen araç sürücüleri sürüyü tebessüm ederek izledi. - BAYBURT
Kaynak: İHA