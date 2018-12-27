Köyün Su Sorunu Devlet-vatandaş İşbirliğiyle Çözüldü

Muş merkeze bağlı Mercimekkale köyünde yaşanan su sorunu, İl Özel İdaresi ile vatandaşlar tarafından yapılan çalışmayla çözüme kavuşturuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki 50 haneye su kaynaklarının kuruması sonucu yeteri kadar su verilemediğini, bu sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yentür, şöyle konuştu:

"İl Özel İdaresince etüt yaparak, yaklaşık 3,5 kilometre mesafeden saniyede 2,5 litre su gelebilecek kaynak bulduk. Bu 3,5 kilometreden 2,5 litre debisi olan suyu köyümüze taşıdık. Bu, devletimizin vatandaşımıza vermiş olduğu en büyük kıymettir. Sayın Valimiz İlker Gündüzöz, bu konularda ciddi manada hassas. En ufak bir hizmet aksaması olmayacak şekilde en büyük çabayı sarf ederek, vatandaşlarımıza üstün hizmet sunmanın tedbirini bizden istemekte."

Yentür, bu projenin ihale yoluyla yapıldığı zaman 100 bin liraya mal olacağını anlatarak, "Biz, devlet-vatandaş işbirliğiyle bu projeyi gerçekleştirdik.Yaklaşık 30 bin liraya boruları aldık. Kendi makinelerimizle, işçiliğini de vatandaşın katkılarını içine koyarak yaptık. Mercimekkale köyü muhtarı ve bütün köylülere bizlere bu konuda yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Habip Kotan ise köye su ulaştırmak için ekiplerle çalıştıklarını ifade ederek, "Köyümüze şebeke sularını getirmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile çalışmaktayız. Getireceğimiz şebeke suyu köyümüzün su sorununu çözecek." diye konuştu.

Kaynak: AA