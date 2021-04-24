Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
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Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar

Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Koçak köyünde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yayladan köye giden su borusunu kırıp, yanındaki ağaca ise 'Ders olsun' yazısını kazıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Koçak köyünde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yayladan köye giden su borusunu kırıp, yanındaki ağaca ise 'Ders olsun' yazısını kazıdı. 2 yıl önce de şebeke suyuna yanmış motor yağı ve mazot karıştırılan köyde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlçeye bağlı Koçak köyünün Amasya'nın Taşova ilçesi sınırlarındaki Boğalı Yaylası'ndan gelen ek şebeke suyu, şubat ayında azaldı. Köylüler, kış şartları nedeniyle 2 bin metre rakımdaki yaylaya gidip, kontrol edemedi. Havaların ısınması ve yaylanın ulaşılabilir olmasıyla 3 gün önce bölgeye giden köylüler, şaşkınlık yaşadı. Yayladan köye giden su borusunun kırıldığı ve yanında bulunan ağaca ise 'Ders olsun' yazısı kazındığı görüldü. Ayrıca kırılan borunun içine koyun yünü sıkıştırıldığı ve yanmış motor yağı döküldüğü anlaşıldı. Köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Köyün içme suyuna 2018 yılında da yanmış motor yağı karıştırılmıştı.

'2 YIL ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI'Köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu, 2 yıl önce de benzer olay yaşadıklarını belirterek, "O zaman da bizim içme suyu isale hattımızın üzeri açılmış, oraya bir teneke yanık yağ dökülmüştü. Yanık yağın ulaştığı su deposunu temizledik ama yaklaşık 1 hafta köyümüze içme suyu veremedik. Çevre su kaynaklarından su ihtiyacını giderdik. O konu şu anda soruşturma aşamasında. Tahkikat devam ediyor. 2 yıl sonra tekrar benzer bir olay gerçekleşti. Şubat ayından itibaren sularımız azalmıştı. Geçenlerde arkadaşlarla gittik, baktık. Yine ormanın içerisinden içme suyu isale hattının borusunun üstü açılmış kesici bir aletle boru kesilmiş içerisine yine yanık yağ, yün katılmış. Erbaa jandarma ekiplerine gittik. Orası Taşova sınırları içerisinde olduğu için oradan da jandarmalar geldi. Onlarla da görüştük. Sudan numuneleri de aldık. Araştırma yapıldı. İncelemeler devam ediyor. Jandarmalara gerekli ifadeleri verdik. Taşova Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şu anda suyumuzu çevredeki kaynak sularından temin ediyoruz. Dere suyu var, oradan temin ediyoruz" diye konuştu. Köy halkından Turgut Dede ise "Dünya savaşları olmuştur. O zaman bile insanların içme suyuyla oynanmamıştır. Suyu kestiler. Suyu kestikten sonra buraya geldik. Koyunların yünü, dediğimiz yünleri basmışlar borulara akmasın, diye. Yanık yağ, dediğimiz yağları da borulara vermişler" dedi.

Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar
Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR
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