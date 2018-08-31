Koyun otlattığı çayıra fabrika kuracak

9 yaşında koyun otlatırken kurduğu hayali, 49 yaşında gerçekleştiriyor

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan bir işletme sahibi, çocukken çobanlık yaparak koyun otlattığı çayıra şimdi fabrika kuracak. Çobanlık yaptığı değneği hala saklayan Ömer Çağlı, 9 yaşında koyun otlatırken kurduğu hayalini 49 yaşında gerçekleştiriyor.

Ücret karşılığında çobanlığa başlayıp 13 yaşına geldiğinde ilçe merkezindeki kaynak atölyesinde çıraklık yaparken bir yandan da boş zamanlarında babasıyla birlikte koyun otlatmaya devam eden ilkokul mezunu Ömer Çağlı, askerlik görevini tamamladıktan sonra ağabeyinin desteğiyle kaynak atölyesi açtı. Zamanla işini büyüterek tarım aletleri üretip 15 kişiye istihdam sağlayan bir atölyenin sahibi olan Çağlı, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde ön tahsisi yapılan yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 milyon TL'lik maliyetle oluşturacağı fabrikanın da temelini atacak.

Tahsis belgesini kendilerini 'babayiğit' olarak değerlendiren Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un elinden alan evli ve 2 çocuk babası Çağlı, "Çayırda koyunları otlatırken 'inşallah buraya bir gün fabrika kurmak bize nasip olur' diyordum. 15 gün içinde fabrikamızın temelini atacağız. Gelişmiş makinelerle, daha fazla eleman alarak yeni projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Çobanlık yaptığı günleri unutmayıp 25 yıldan fazla süredir muhafaza ettiği çoban değneğiyle atölyesindeki çalışmalarını takip ederken yanında çalıştırdığı iki oğluna işi öğreten Çağlı, "Biz bundan ekmek yedik. Yine bu değnek bizim elimizde olacak" diye konuştu.

Çağlı'nın da aralarında olduğu 10 girişimci toplam 55 milyon TL'lik yatırımla Merzifon OSB'de kuracakları 10 fabrikada binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak.