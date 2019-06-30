Koyun otlatmaya giden şahıs öldürüldü

Koyun otlatmaya giden şahıs öldürüldü

Van'ın Çatak ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü.

Koyun otlatmaya giden şahıs öldürüldü

Van'ın Çatak ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün ilçenin Andiçen mezrası kırsalında meydana geldi. 2 günlük izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan C.L., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vuruldu. C.L. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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