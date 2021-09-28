Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu bıçaklayan ve 2 kişiyi 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden tartıştığı baba ve oğlunu bıçaklayan ve 2 kişiyi 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Y., müşteki sanık M.K. ve müşteki A.O.K. hazır bulundu. Ayrıca taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık C.Y.'nin M.K. ve A.O.K yönelik bıçaklama eyleminin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçunu içerdiğini ve C.Y.'nin bu suçtan cezalandırılması yönünde mütalaa verirken, ayrıca M.K.'nin sanık C.Y.'ye yönelik eylemini de 'yaralama' olarak değerlendirilmesini ve M.K.'nın da bu suçtan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Tutuklu sanık C.Y., "Ben kimseyi isteyerek yaralamadım. Beni darp ettiler. Kafamdan akan kanlar gözümün önüne aktı. Ben de korktum. Kendimi savunmak için bıçağı salladım. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.Y.'nin 2 şahsa karşı gerçekleştirdiği eylemi de 'adam öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirerek, sanık hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Olay

22 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri'nin Felahiye ilçesinde meydana gelen olayda, C.Y. ile M.K. ve oğlu A.O.K. arasında iddiaya göre koyun otlatma meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada C.Y., baba M.K.'yı sırtından, A.O.K.'yı ise göğsünden bıçakladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, C.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

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Haber: Koyun otlatma meselesinde 2 kişiyi bıçaklayan sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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