Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
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Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Niğde'de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
18.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:57

Niğde'de iki aile arasında çıkan koyun otlatma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Gümüşler beldesine ait yaylada A.A., ile H.E. ve oğlu M.E. arasında koyun otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirlerine tüfekleriyle saldırmaya başladı. Olayda tüfekle yaralanan M.E. hayatını kaybetti. H.E.,C.E A. A., M.A., ve A.A. yaralandı. Yaralılar Niğde'de çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iki gruba ait tüfekleri ele geçirdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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