Koyun otlatma kavgası kamerada
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Koyun otlatma kavgası kamerada

Koyun otlatma kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde koyun otlatma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kavga edenlere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban kırsal Mahallesi Yenice Sokakta yaşandı. İddiaya göre sokakta bulunan bir tekkede yaşayan Cuma Y.'nin beslediği koyunlar, mahallelinin arazilerine girip ürünleri yedi. Duruma sinirlenen mahalleli tekkeyi bastı. Tekkedekiler ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine jandarmaya haber verildi. Tartışmanın ardından taraflar kavga etmeye başladı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri göz yaşartıcı gaz kullandı. Viranşehir - Ceylanpınar karayolunda trafiğin durduğu kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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