Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı - Haberler

Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

03.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:27
Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı

'nin ilçesinde koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ezine'nin Alemşah köyünde 1 Ocak'ta Ender Gökbudak'ın hayvanlarını başkasına ait arazide otlatması yüzünden çıkan kavgaya dahil olan Şükrü Gökbudak (39) arazi sahipleri anne G.Ö, kızı kızı N.E ve 15 yaşındaki torunu tarafından dövülerek öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınıp mahkemeye çıkartılan şüphelilerden G.Ö ve kızı N.E tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 yaşındaki torun E.E ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler