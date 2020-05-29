Koyun otlatırken yıldırımın isabet eden genç öldü
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Koyun otlatırken yıldırımın isabet eden genç öldü

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Recep Kaya (18), hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken yıldırımın isabet eden genç öldü
29.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:25

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Recep Kaya (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesi Tahtalı Sokak'ta meydana geldi. Merada koyun otlatan Recep Kaya'nın bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden Kaya, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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