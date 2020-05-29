Koyun otlatırken yıldırımın isabet eden genç öldü KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Recep Kaya (18), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Recep Kaya (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesi Tahtalı Sokak'ta meydana geldi. Merada koyun otlatan Recep Kaya'nın bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım isabet eden Kaya, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: DHA