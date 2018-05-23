Koyun Otlatırken Yıldırım Çarpan 11 Yaşındaki Çocuk, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti!

Bitlis'in Hizan ilçesinde koyun otlatan 11 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

KOYUN OTLATAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YILDIRIM ÇARPTI

Olay ilçeye bağlı Aladana köyü kırsalında meydana geldi. Koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren 11 yaşındaki Yusuf Kıdat isimli çocuk, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

CESEDİ KATIR SIRTINDA KÖYE TAŞINDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Kıdat'ın cesedi, vatandaşlar tarafından katırların sırtında battaniyeye sarılı halde köy merkezine, oradan da otopsi için ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.