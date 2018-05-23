Koyun Otlatırken Yıldırım Çarpan 11 Yaşındaki Çocuk, Feci Şekilde Hayatını Kaybetti!
Bitlis'te 11 yaşındaki çocuk, koyunlarını otlatmaya çıktığı sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi battaniyeye sarılı halde katır sırtında köyüne taşındı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde koyun otlatan 11 yaşındaki çocuk, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
KOYUN OTLATAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA YILDIRIM ÇARPTI
Olay ilçeye bağlı Aladana köyü kırsalında meydana geldi. Koyunlarını yaylaya otlatmaya götüren 11 yaşındaki Yusuf Kıdat isimli çocuk, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
CESEDİ KATIR SIRTINDA KÖYE TAŞINDI
Olay yerinde hayatını kaybeden Kıdat'ın cesedi, vatandaşlar tarafından katırların sırtında battaniyeye sarılı halde köy merkezine, oradan da otopsi için ambulansla Hizan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YORUMLAR (6)
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Yavrumuza Allahtan rahmet,ailesine baş saglıgı dileyorum.Kaza ve belalara karşı,peygamberimizin bazı tavsiyeleri vardır.örnegin,,**sadaka belayı uzaklaştırır ve ömrü uzatır**buyurmuşlardır..sadakanın miktarı azı çogu önemli degildir,bir yudum su,bir tane hurma bile hayır yapılabilir.muhtaç birine yapılan iyiliklerin Allah katında degeri çok büyüktür.yapılan hayrın mükafatı hem dünyada hem ahirette sahibine rabbimiz tarafından verilir.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu çocuğun okulda olması gerekmiyormuydu????? Haftasonu mu olmuş yoksa??? Neyse, üzüldüm çocuğa..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dürbünlü arkadaş dogru söylemiş..bu bir dini bilgidir.,birazda imkan meselesidir.,insan olarak öyle veya böyle bir şekilde ölüp gideceğiz.,Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kuzum mekani cennet olsun minik yurekler cocuklarin keske hepsi daha iyi sartlarda yasalar. Ama dunyada malesef kimisi altin kasikla kimi tahta kimi hic kasiksiz doguyor. Dusununce isin icinden cikamiyor insan dunyanin adaleti yok. Alla sabir versin ailesine insallah tekrsr dunyaya gelir daha iyi sartlarda minik melek.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Allahtan rahmet diliyorum,,kurbanda tüm aile fertlerinden her birerleri için ayrı ayrı kurban kesilirse,bir sene boyunca gelecek kazalara siper olur..bunu aslaa unutmayalım.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır