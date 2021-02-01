Koyun otlatan çobandan gizemli keşif
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Koyun otlatan çobandan gizemli keşif

01.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:33

Koyun otlatan çobandan gizemli keşif Ormanda koyun otlatırken 2 galeriden oluşan mağara buldu Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu.

Koyun otlatan çobandan gizemli keşif

Ormanda koyun otlatırken 2 galeriden oluşan mağara buldu

BURSA - Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu. Bir koyunun düşmesi üzerine mağarayı bulduğunu ifade eden genç çoban, mağaradan gelen seslerin kendisini ürküttüğünü de söyledi.

İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti. Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu. İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi. Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mağaradan gelen sesler ürküttü

Yüksekliği 2 metre, genişliği 200 metrekare olan mağarayı keşfeden Kemal Karaboğa yaptığı açıklamada, "Buradan geçiyordum. Hayvanlarımın biri buraya düştü. İçine girdim. Baktım değişik sesler geliyor, hemen ayrıldım. Geçtiğimiz günde yeniden buradan geçiyordum. "Hu hu" diye sesler geldi tedirgin oldum. Artık buralarda fazla bulunmuyorum" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Topuz, "Durumu Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bildirdik. Kısa zaman içerisinde incelemek için uzmanlar gelecek ve burası tescillenecektir" dedi.

Koyun otlatan çobandan gizemli keşif
Koyun otlatan çobandan gizemli keşif
Koyun otlatan çobandan gizemli keşif
Koyun otlatan çobandan gizemli keşif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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