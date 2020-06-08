Köyün nüfusu O'ndan soruluyor
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Köyün nüfusu O'ndan soruluyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, 38 yılda köyünün adeta nüfus kayıt memuru gibi çalıştı.

Köyün nüfusu O'ndan soruluyor
08.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:57

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, 38 yılda köyünün adeta nüfus kayıt memuru gibi çalıştı. 5 nesil albüm yapan Kara, köyde yaşanan nüfus olaylarını tek tek defterine not aldı.

İlçeye bağlı Karapınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Muharrem Kara, 38 yıl önce babasının vefat etmesiyle ölüm tarihini defterine not aldı. Kara, köyde yaşanan olayları da defterine not almaya başlayınca adeta köyünün karakutusu oldu.

Nüfus kayıt memuru gibi nüfus olaylarının yanı sıra dededen toruna 5 neslin fotoğraflarını da toplayan Kara, yaptığı nesiller albümü ile de albüm oluşturdu. Köyüne dönen vatandaşların mutlaka ziyaret ettiği Kara, "Şu anda 40 yıllık ajandalar elimde. İleri gelen nesillere aktarsın, baksın diye yapıyorum. Ben ilerleyen dönemlerde bunu birine bırakacağım. 40 yıldır bunu yapıyorum. Vatandaş geliyor, annesinin babasını soruyor. Adını soy adını soruyor söylüyorum. Ajandadan bakıyorum kendisine söylüyorum. Ölenlerin listesi bile var. Köyümüzde ölenleri biliyorum. Ben bunu hemen tarih olarak alıyorum. Adam olduğu gün o güne kayıt alıyorum" diye konuştu.

"Yeğenlerime devredeceğim"

Kara, 38 yıldır yaptığı işi ölene kadar devam ettireceğini ifade etti. Vasiyet bırakacağı çalışmaları yeğenlerine devredeceğini anlatan Kara, "Köye gelinler eşine, dostuna, sülalesine, ecdadına bakıyorlar. Nesilden nesile fotoğraflarını alıp albüm yapıyorum. Bazıları karşı çıkıyor. Hanımı oluyor, adam yanlış anlıyor. Bazen fotoğraflarını çek diyenler de oluyor. Sonra insanlar gelip bakıyor. Ölene kadar bunu devam ettireceğim. Yeğenlerine vereceğim, onlar devam eder mi etmez mi bilmiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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