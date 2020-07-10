HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Köyün "lastik kızı"nın hayali milli takıma girmek

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan ve internette izlediği cimnastik hareketlerini yapmasından dolayı köyde "lastik kız" olarak bilinen 10 yaşındaki Yeşim Münar, lastik gibi eğilip bükülmesiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Köyün
10.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:18

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan ve internette izlediği cimnastik hareketlerini yapmasından dolayı köyde "lastik kız" olarak bilinen 10 yaşındaki Yeşim Münar, lastik gibi eğilip bükülmesiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

İlçeye bağlı Çaybaşı köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında Servi köyü İlkokulu 6. sınıfına geçen Yeşim Münar, hiçbir eğitim almadan sadece televizyon ve internetten izlediği cimnastik sporuna dair görüntülerinden etkilenerek, çeşitli hareketler yapmaya başladı.

Özel yeteneğini fark ettikten sonra daha fazla çalışmaya başlayan Münar, her zaman evden takla atarak çıkıyor, sabah koşusunun ardından ısınma hareketleri yapıyor, tavukların yemini veriyor, ev işlerinde de annesine yardım etmeyi ihmal etmiyor.

Zaman zaman öğrendiği yeni hareketleri arkadaşlarına göstermek için köy meydanında canlı performans gösterisi sunuyor.

Yeşim'in en büyük hayali bir gün keşfedilip cimnastik yarışmalarında boy göstermek, milli takıma girmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak.

Esnek bir vücuda sahip olan Münar, hayallerine kavuşacağı günü bekliyor.

Yeşim Münar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çok cimnastik hareketini kendi kendine öğrendiğini söyledi.

İmkan verilmesi halinde daha zor hareketleri de yapabileceğine inandığını anlatan Münar, şöyle devam etti:

"Babam inşaatlarda çalışıyor, annem de ev işlerine bakıyor. 2 kardeşiz. Kardeşim 6 ben 10 yaşındayım. İlk önce telefondan baktım. Sonra diğer hareketleri de yaptım. 3. sınıftan beri bu hareketleri yapıyorum. Hayalim bir cimnastikçi olmak. Havada takla atmak, sonra diğer hareketleri de yapmak, mili takıma girmek. Türkiye'yi yarışmalarda temsil etmek istiyorum. Bunu yapacağıma inanıyorum."

"Büyüyünce polis olmak istiyorum"

Arkadaşlarıyla kendisini geliştirmek için sürekli çalıştığını ve yeni hareketler yapmayı denediğini aktaran Münar, polislik mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.

Münar, "Kendi kendime ön ve arka üstü takla, köprü, tek ayak hareketlerini öğrendim.

Büyüyünce polis olmak ve Türkiye'yi korumak istiyorum.

Arkadaşlarım ve ailem beni bu konuda destekliyor. Sabah uyanıyorum cimnastik yapıyorum, yan takla atıyorum.

Türkiyem seni çok seviyorum." dedi.

Kızının yeteneğini fark eden baba Mehmet Emin Münar da kızını cesaretlendirerek her gün yeni bir hareket öğrenmesini sağlıyor.

Kızının okulda başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Münar, imkan verildiğinde Anadolu insanının yapamayacağı işin olmadığını vurguladı.

Münar, kızı gibi yetenekli çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Büyünce polis olmak istiyor, iyi bir cimnastikçi olup mili takıma girmeyi hayal ediyor. Kızımın hayallerinin gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım. Her konuda onu destekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Güncel
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü Spor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Önceki gün 400 lirayla rekor kıran gram altın düşüşte
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Henry Onyekuru Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Köyün "lastik kızı"nın hayali milli takıma girmek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:18:23. #1.14#
title