Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu
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Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Koyun kuzu izdihamında 82 hayvan telef oldu

Tunceli'de koyun ve kuzlar arasında yaşanan izdihamda 82 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tunceli'de koyun ve kuzlar arasında yaşanan izdihamda 82 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Çukur Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Yıldırım'a (35) ait kuzular bulundukları çadırdaki bölmeyi açarak koyunların olduğu tarafa geçti. Bu sırada hayvanlar arasında henüz neden olduğu belirlenemeyen izdiham yaşandı. İzdihamda 80 kuzu ile 2 koyun telef oldu.

Sürü sahibi Menderes Yıldırım, "Kuzular bulundukları bölümdeki zinciri kırıp koyunları olduğu bölüme geçmişler. Bu esnada bir izdiham meydana gelmiş, 2'si koyun 80'i kuzu 82 hayvan telef olmuş. Durumu fark ettiğimizde telef olan hayvanları toparlayarak çadırdan çıkardık" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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