Koyun Koyuna Yolculuk

Kayseri'de bir otomobilin bagajında yolculuk yapan 2 koyunun görüntüleri görenleri şaşırttı.

Kayseri'de Kurban Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar da kurbanlıklarını almaya devam ediyor. Kurban pazarlarından kurbanlıklarını alan vatandaşlarda, hayvanları otomobillerinde evlerine götürüyor. Vatandaşlar tarafından kaydedilen bir görüntüde ise, otomobilin bagajındaki 2 koyunun yolculuğu, görenleri gülümsetti. - KAYSERİ