HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü

Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü Kesimler artınca il il gezmekten ve yurt dışından şırdan getirtmekten kurtuldular Tanesi bir dönem 15 TL'ye kadar satılan şırdan, şuanda 10-11 liradan satılıyor Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur: "Fiyatlar önümüzdeki günlerde daha...

25.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:04

Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü

Kesimler artınca il il gezmekten ve yurt dışından şırdan getirtmekten kurtuldular

Tanesi bir dönem 15 TL'ye kadar satılan şırdan, şuanda 10-11 liradan satılıyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur:

"Fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da düşecektir"

ADANA - Adana'da koyun kesimlerinin artması nedeniyle şırdancılar artık il il gezmekten veya yurt dışından şırdan getirtmekten kurtuldu. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Önümüzde ki ay da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'ndan dolayı bu süreçte sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim. Fiyatlar şuan makul, daha da düşecektir" dedi.

Pandemi döneminde restoran ve lokantaların bir çoğu kapalı olduğundan Adana'nın en önemli yiyecekleri arasında olan şırdanlar şoklanarak saklandı. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye dönülmesiyle de kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdanı satan işletmeler tekrardan geri açıldı. Bu dönemde işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları da arttı.

Her koyundan bir tane çıkan ve tanesi bir dönem 15 TL'ye kadar satılan şırdan, şuanda 10-11 liradan satılıyor ve vatandaşların ilgisiyse her geçen gün daha da artıyor.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçelerimize, Mersin'e ve Ankara'ya karkas et yettiğinden dolayı kent genelinde koyun kesimlerinin artmış olduğunu belirledik. Bununla ilgili de hem şırdan, hem de kokoreççiler fiyatları aşağı çekti. Şuanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Önümüzdeki ay da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'ndan dolayı bu süreçte sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim. Daha önce yurt dışından dahi şırdan getiriyordu arkadaşlarımız ama bu şırdanlar Adana'ya yetmiyordu. Şuanda fiyatlar da makul. İleri ki günlerde fiyatların daha da ineceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Şırdan bulmakta eskisi kadar zorlanmıyoruz"

Salgın başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şuanda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kertiş, "Çok şükür piyasaların açılmasıyla birlikte gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Şırdan bulmakta eskisi kadar zorlanmıyoruz çünkü piyasalar canlanmaya başladı. Biz sakatatçılar olarak gece 12 yasağımız var ama bunun da kalkacağını tahmin ediyoruz. Daha iyi olacak inşallah" diye konuştu.

İller arası seyahat kısıtlamasının da kalkmasının işlerini olumlu etkilediğini vurgulayan Kertiş, "Durumlar şuanda güzel gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanından şuanda insanlar geliyor. Uçakla gelip yiyip geri dönen bile var. Önceden şırdan bulmak için il il geziyorduk. Mecburen geziyorduk zaten ama artık depolarda birikiyor ve şoklu olarak soğuk hava zincirleriyle şırdanlar işletmelere geliyor" ifadelerini kullandı.

"Adana'da yediler, Isparta'ya götürmek istiyorlar"

Şırdan yemeye gelen Yaşar Eker de Isparta'dan misafirlerini getirdiğini belirterek, "Ben Adanalı olduğum için şırdandan yana bir sıkıntım yok. Ancak getirdiğim misafirlerim artık şırdanla ilgili bu saatten sonra büyük projeler düşünmeye başladılar. Şırdanın ilk kez tadına bakan iki arkadaşım şırdanı Isparta'ya nasıl götürürüz düşüncesi içerisindeler" dedi.

Isparta'dan gelen Ahmet Baran isimli vatandaş, "On numara bir yemekmiş. Daha önce de bir yerde yemiştim ama bu lezzeti bulamamıştım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 3 bin 500 Adanalı öğrenci var. Onlardan talepler gelmeye başladı. Şimdi artık bu yemeği Isparta'ya götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Ekonomi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak Ekonomi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor Ekonomi
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor Ekonomi
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş Ozan Açıktan
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mustafa Cengiz Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Ankara Bodrum Alişan
Şu an buradasınız: Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:04:58. #1.15#
title